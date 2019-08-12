Склад боеприпасов в Красноярском крае, где произошел пожар, будет расформирован до  1 июля будущего года

Все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на дургие склады – сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Ранее предполагалось, что склад в Ачинском районе будет закрыт до 2022 года.

Напомним, — новые взрывы там прогремели вечером в пятницу. Только завтра в Ачинском районе может быть снят режим чрезвычайной ситуации и местные жители смогут вернуться домой.