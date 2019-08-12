Памятные мероприятия в честь годовщины трагедии на подводной лодке «Курск» сегодня проходят в Петербурге

Утром, в 12 часов, в Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга прошла панихида «...по воинам, в море погибшим». Отметим, именно в этом храме находится мемориальная доска с именами всех членов экипажа атомной подводной лодки К-141 «Курск». Позже, в два часа дня на другом мемориале на Серафимовском кладбище началась заупокойная лития. На могилы погибших возложили цветы, отдали воинские почести. Всего там 32 члена экипажа командир Курска, Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин.

Атомная подлодка затонула в Баренцевом море в это день 19 лет назад. На борту находились 118 подводников — все погибли. Точная причина катастрофы до сих пор неизвестна. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

Подобные траурные акции прошли в мурманске, владивостоке и калининграде и других городах.

Все виновники трагедии, произошедшей с подводной лодкой Курск до сих пор не наказаны, — так считает адвокат потерпевших Борис Кузнецов. По словам Кузнецова, операция по спасению моряков была проведена халатно, некоторые из подводников оставались в отсеке более двух суток.