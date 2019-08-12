Похороны погибших под Северодвинском сотрудников Ядерного центра прошли в Сарове

Во время испытаний нового оружия погибли пять человек – Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Они работали над созданием малогабаритного ядерного реактора, — рассказал в эфире местного телевидения научный руководитель Российского федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев.

На траурной церемонии в Сарове глава Росатома Сергей Лихачев пообещал довести до конца работу над новыми образами вооружений, несмотря на ЧП под Северодвинском.

В Сарове объявлен двухдневный траур. Семьям погибших ученых будут выплачены компенсации, — сообщил директор Ядерного центра Валентин Костюков.

В Сарове установят памятник погибшим испытателям.

Напомним, — испытания проходили на полигоне в Архангельской области в минувший четверг. После взрыва было зафиксировано двукратное превышение радиационного фона. Утверждается, что оно длилось не более часа.