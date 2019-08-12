Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин призывает отменить выборы в столичный парламент

Только так, по его словам, можно будет обеспечить легитимность процесса и снизить политическую напряженность.

Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции Бизнес-ФМ сказала, что подобное обращение пока рассматривать не готова. По словам Памфиловой, изучение материалов и рассмотрение обращений в Центризбиркоме продолжается до сих пор.



Именно власть создала политический кризис и делает все, чтобы он расширялся. При этом силовики всерьез верят в возможность вооруженного переворота в стране, — считает редактор отдела политики Новой газеты Кирилл Мартынов.

Полиция начала проверку по факту грубого задержания девушки в ходе акции 10 августа. Об этом несколько минут назад сообщили в МВД. Дарью Сосновскую один из полицейских при задержании ударил в живот. Интернет-издание Baza, в свою очередь, предположительно выяснило его личность.

Полицейским, который применил силу к Дарье Сосновской, может быть сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка столичного главка МВД Сергей Цыплаков, пишет Baza. Телеграм-канал утверждает, что эти данные предоставили его коллеги. Отмечается, что после обращения журналистов Цыплаков заблокировал аккаунты, прочитав сообщения, а затем переименовался в соцсетях и удалил фотографии. Также интернет-издание опубликовало заретушированную фотографию полицейского. Администрация Baza обратилась к руководству столичного МВД с просьбой проверить эти данные, рассказал «Эху Москвы» сооснователь проекта Никита Могутин.

В полиции, в то же время, уверяют, что данные о личности полицейского, которого подозревают в применении силы к девушке, не соответствуют действительности. Об этом только что сообщили в столичном главке МВД.

Сосновская, в свою очередь, обратилась с заявлением о превышении должностных полномочий в Следственный комитет. Ведомство уже пообещало провести свою проверку. По словам адвоката Татьяны Молокановой, девушка указывает, что вышла из магазина и увидела, как полицейские ведут человека с признаками инвалидности, передает агентство «Интерфакс». Впоследствии же, добавила юрист со ссылкой на заявление, Сосновскую задержали и ударили в живот, хотя она не оказывала сопротивления. В свою очередь, в интервью «Медиазоне» девушка сказала, что несколько раз кричала от боли, а после удара в живот у нее сильно болела голова, после чего она обратилась в больницу. Сосновская отметила, что ей «было страшно».

Тем временем звезды российского шоу-бизнеса также потребовали найти полицейского, ударившего Сосновскую в живот. Видеоролик с инцидентом у себя в инстаграме выложили певцы Сергей Лазарев и Егор Крид. В комментариях свое возмущение также выразили продюсер Яна Рудковская, актриса Екатерина Варнава и певицы Сати Казанова и Лолита Милявская.

Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов. 17-го августа там пройдет мероприятие , посвященное 91-й годовщине открытия парка.

Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале. Отмечено лишь, что в полдень состоится грандиозный концерт с участием звезд.

Между тем, московские муниципальные депутаты подали заявку на акцию 17 августа. Она пройдет в виде шествия, — рассказал «Эху Москвы» президент ассоциации независимых кандидатов Андрей Морев. Морев пояснил, что муниципальные депутаты могут подавать заявку не за 10, а за пять дней до проведения мероприятия.