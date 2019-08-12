Арсенал в Красноярском крае, где произошел пожар, расформируют в течение года

Уцелевшие боеприпасы со склада в Ачинском районе вывезут в другие воинские части. Об этом сказал командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. Сегодня саперы возобновили работу на территории возле арсенала. Первые взрывы и пожар произошли на складе неделю назад. Инцидент повторился вечером в прошлую пятницу. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, было эвакуировано более 16 тысяч жителей.