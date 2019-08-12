Погибшие в Архангельской области сотрудники Росатома испытывали «новое специзделие»

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу корпорации Алексея Лихачева. Сегодня пятеро специалистов были похоронены в городе Саров. Они были сотрудниками местного ядерного центра.

Взрывы и пожар на военном полигоне под Северодвинском произошли на прошлой неделе. В Росатоме уточнили, что это случилось во время испытания ракеты на морской платформе. Погибшим собираются поставить памятник, они посмертно представлены к наградам.