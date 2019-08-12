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17:30, 12 августа 2019

Прокуратура просит заключить 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках под домашний арест

Представитель надзорного ведомства в ходе заседания сказал, что считает арест члена партии «Яблоко» Валерия Костенка избыточным, так как он признал свою вину. Как пишет сайт «Медиазона», активист согласился с выдвинутыми против него обвинениями в зале суда. Он добавил, что бросил пластиковую бутылку в полицейского «без цели причинить вред здоровью».

Костенок – первый обвиняемый по так называемому «московскому делу» признавший вину именно в массовых беспорядках.



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