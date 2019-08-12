Во время матча между «Ахматом» и «Спартаком» на стадионе в Грозном по системе громкой связи раздались выкрики

Во втором тайме матча 5-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и"Спартаком" на стадионе в Грозном по системе громкой связи раздались выкрики. В том числе, оскорбления в адрес арбитра встречи. Впрочем, посетителям «Ахмат-Арены» к этому не привыкать. Произнесенная на 82-й минуте игры фраза не была связана с техническим объявлением. А была адресована арбитру встречи Алексею Сухому. В реплике на не самом чистом русском языке угадывалось «Судья – козел». В содеянном признался работника пресс-службы арены.

Микрофон «Ахмат Арены» приобрел всероссийскую известность в марте 2013 года. Тогда во время матча между «Тереком (так тогда назывался грозненский клуб) и «Рубином» арбитр Михаил Вилков показал красную карточку защитнику грозненцев Ризвану Уциеву. Включилась громкая связь, и по всей арене прокатилась фраза, ставшая знаменитой: «Судья продажная! Козел ты!»

Сначала сообщалось, что судью якобы обозвал инженер стадиона, не знавший, что микрофон включен. Но на следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в микрофон кричал он.

Кадыров тогда принес извинения болельщикам за свои высказывания.

В результате КДК РФС оштрафовал «Терек» за выкрики Президента Чечни на 100 тысяч рублей.

Добавим, что реакция РФС на вчерашнее происшествие пока неизвестна. Однако, как заявил сам Ризван Эдильсултанов, его уже уволили из клуба.