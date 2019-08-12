ФБК обнаружил документы, согласно которым четырехлетний внук сотрудника ЦИКа купил элитную недвижимость

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил документы, согласно которым четырехлетний внук сотрудника ЦИКа купил элитную недвижимость в центре Москвы. Его дед, Борис Эбзеев, раньше был президентом Карачаево-Черкесской республики. О многомиллионных сделках внука чиновника рассказала юрист ФБК Любовь Соболь.

В расследовании ФБК отмечается, что в семь лет Артур Эбзеев заключил сделку с оффшором, продал квартиру, а также инвестировал около двухсот миллионов рублей в дом на Рублевском шоссе.