Звезды российского шоу-бизнеса потребовали найти полицейского, ударившего девушку на прошедшей в Москве акции

Видеоролик, вызвавший широкий общественный резонанс, выложили в Инстаграме певцы Сергей Лазарев и Егор Крид. В комментариях под постом последнего действиями силовиков возмутились другие звезды, в том числе продюсер Яна Рудковская, актриса Екатерина Варнава, певицы Сати Казанова и Лолита Милявская.

Проект Baza предположительно выяснил личность бойца, скрывавшего лицо за маской. Администрация телеграм-канала обратилась к московскому МВД с просьбой проверить эти данные, — рассказал «Эху Москвы» сооснователь проекта Никита Могутин. Могутин добавил, что Сергей Цыплаков заблокировал журналистам доступ на свои соцсети.

Пострадавшая от действий полицейских Дарья Сосновская уже написала заявление в Следственный комитет.