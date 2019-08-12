Z Архив новостей новости
5 1 6 20
16:30, 12 августа 2019

Большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга, чья работа была серьезно нарушена

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Впрочем, участники обещали вернуться во вторник к восьми утра по московскому времени. Из-за возникшего хаоса в аэропорту пришлось отменить почти двести рейсов.

Массовые протесты не прекращаются в специальном административном районе Китая уже несколько месяцев. Изначально они были вызваны планами властей принять закон об экстрадиции.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 222 6 16807 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 217 6 19096 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Новости

Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за  данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей..

5 58 6 15877
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 75 6 7734 14:37
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 135 6 15787 09.08
Голосование
5 45 6 5670 07.08
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 92 6 11731 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 96 6 12501 07.08
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 62 6 8687 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Деградацию это не остановит Протестующих можно вообще не пускать на улицу – лучше от этого не станет…

5 126 6 29275 05.08
Kпротесты, общество, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14085 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Baza: Обращение к руководству ГУ МВД Речь идёт о сотруднике полиции, который ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот — уже после задержания, несмотря на то, что она не оказывала ровным счётом никакого сопротивления…

5 151 6 26359 14:48
Kполиция, протесты, преступления, события
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 70 6 12947 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Владимир Милов политик

Требую незамедлительно обеспечить мне адекватные условия содержания Заявление о немедленном прекращении содержания в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях…

5 101 6 36866 05.08
Kтюрьмы, общество, мнения, правозащита
Новости

Звезды российского шоу-бизнеса осудили применение насилия к участнице протестной прогулки в Москве Возмущение вызвала видеозапись, на которой сотрудник полиции бьет девушку кулаком в живот…

5 67 6 12989
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Россияне принимают западные ценности, но видят их по‐своему Еще сильнее граждане европейских стран разошлись в оценках реальной эффективности демократии и степени демократичности своих государств…

5 28 6 5356 06.08
Kобщество, история, политика, социология, мнения

Популярное за неделю

Новости

Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции Павел Чиков написал в Твиттере, что готов выплатить сто тысяч рублей за сведения о бойце 2-го оперативного полка управления столичного МВД…

5 87 6 54384
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 124531 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 135 6 15734 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 247 6 219171 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 155017 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8009058
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4155182

Сегодня в эфире