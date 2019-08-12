Большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга, чья работа была серьезно нарушена

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Впрочем, участники обещали вернуться во вторник к восьми утра по московскому времени. Из-за возникшего хаоса в аэропорту пришлось отменить почти двести рейсов.



Массовые протесты не прекращаются в специальном административном районе Китая уже несколько месяцев. Изначально они были вызваны планами властей принять закон об экстрадиции.