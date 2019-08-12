Авиакомпания «Победа» пожаловалась на DDoS-атаку во время распродажи билетов

Представитель лоукостера Елена Селиванова рассказала РБК, что одновременно на сайт начало заходить «аномально много людей». В какой-то момент, их количество приблизилось к 75 тысячам. Так много желающих поучаствовать в распродаже еще не было никогда, — добавила она.

Распродажа билетов стартовала на сайте «Победы» сегодня. Они продаются по цене от 500 до 2000 рублей. Таким образом, перевозчик планирует продать 200 тысяч билетов.