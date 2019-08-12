Бывшего замминистра культуры отпустили из СИЗО под домашний арест

Григория Пирумова обвиняют в мошенничестве на 450 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва». В начале месяца Пирумова отпустили условно-досрочно по так называемому «делу реставраторов», однако, он остался под стражей по другому делу – о хищениях в Эрмитаже. По версии следствия, Пирумов вместе с сообщниками создал преступную организацию, участники которой заключали госконтракты без реального намерения их исполнить. Мосгорсуд пришел к выводу о неэффективном расследовании этого дела.