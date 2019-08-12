Парк Горького в эту субботу проведет очередной музыкальный фестиваль

В этот же день в Москве намечается очередная протестная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Потенциальных гостей в парк заманивают угощениями от лучших московских ресторанов, бесплатным входом и выступлением лидера известной рок-группы. Фамилия артиста держится в тайне, как и список участников. В руководстве учреждения говорят, что торжества будут приурочены к юбилею парка – ему исполняется 90 лет.

Массовые мероприятия Парк Горького организует третью неделю подряд. 3 августа там провели фестиваль шашлыков, в минувшие выходные фестиваль мяса. Кроме еды посетителей ждут выступления российских звезд. Впрочем, музыканты жалуются на внезапность со стороны организаторов. О выступлениях они узнают за несколько дней до концерта. Некоторые коллективы отказываются от предложения «по этическим соображениям». В Москве в эти же самые дни проходят выступления оппозиции, как согласованные, так и не согласованные с властями города.

Ряд муниципальных депутатов уже подали заявку на шествие по Бульварному кольцу в эту субботу.