Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в  день протестов

17-го августа там пройдет мероприятие , посвященное 91-й годовщине открытия парка.

Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале. Отмечено лишь, что в полдень состоится грандиозный концерт с участием звезд.

Между тем, московские муниципальные депутаты подали заявку на акцию 17 августа. Она пройдет в виде шествия, — рассказал «Эху Москвы» президент ассоциации независимых кандидатов Андрей Морев.

Морев пояснил, что муниципальные депутаты могут подавать заявку не за 10, а за пять дней до проведения мероприятия.