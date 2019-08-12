Даниил Медведев поднялся на 8-ю строчку мирового теннисного рейтинга

До сего дня Медведев был 9-й ракеткой мира. Однако удачное выступление на турнире серии Мастерс в Монреале, где Даниил дошел до финала, позволило ему подняться на рекордную для себя высоту. Интерсено, что в мировой табели о рангах Медведев обошел другого российского теннисиста – Карена Хачанова. И теперь официально является перовой ракеткой России.

На успехи Медведева обратил внимание даже Новак Джокович. Лучший на сегодня теннисист планеты отметил, что Последнее время Даниил стабильно прогрессирует и улучшает свои навыки. Медведев добавил в стабильности, уверенности и умении справляться с давлением, что лишь делает его еще лучше – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

А вот в первой тройке рейтинга перемен не произошло. Вслед за Джоковичем идут испанец Рафаэль Надаль и Роджер Федерер из Швейцарии.