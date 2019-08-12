«Союзмультфильм» обвиняет Банк России в нарушении авторских прав

В струдии утверждают, что регулятор без разрешения использует персонажей их мультфильма.

Центробанк не мог выпустить монеты с героями «Бременских музыкантов» без лицензии — подчеркивает глава компании Юлиана Слащева. Персонажи мультфильма 1969-ого года принадлежит «Союзмультфильму», а Центробанк даже не предупредил его о своих планах выпускать такую продукцию, — отметила она в интервью радио «Говорит Москва».

О намерении судиться сейчас речи не идет, председатель совета директоров пока заявила только о желании получить от регулятора объяснение этой ситуации.

Центробанк рассказал в выпуске партии монет только этим утром. Герои сказки Трубадур, принцесса, осел, кот и петух изображены на них ровно также, как в советском мультике.

Там сказано, что есть разные виды памятных монет «Бременские музыканты». Три тысячи из них — серебряные с номиналом в три рубля. А еще пятьсот тысяч стоят по двадцать пять рублей и сделаны из полудрагоценных металлов.

Подобное происходит уже во второй раз. Прошлый летом ЦБ без согласования с «Союзмультфильмом» выпускал монеты с главными персонажами из «Ну, погоди!»