Росатом доведет до  конца работу над новыми образцами вооружений

Об этом глава ведомства Алексей Лихачев сказал на прощании с погибшими учеными в Сарове. Он подтвердил, что они погибли при испытаниях нового специзделия. Трагедия произошла на полигоне в Архангельской области в минувший четверг.

Специалисты Ядерного центра проводили испытания по созданию малогабаритного ядерного реактора, — утверждает научный руководитель Российского федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев.

В связи с гибелью пятерых ученых в Сарове объявлен двухдневный траур.