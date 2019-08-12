Глава СК и детский обмудсмен Анна Кузнецова, возможно, были одними из инициаторов дела об усыновлении гей-парой

Об этом в интервью изданию «Медуза» рассказал Андрей Ваганов, отец двоих детей, который вынужден был покинуть Россию.

Семьей Андрея Ваганова и его партнера Евгения Ерофеева следователи заинтересовались после того, как усыновленного Андреем мальчика Юру госпитализировали с подозрением на аппендицит. Диагноз не подтвердился, но Ваганова с сыном почти сразу пригласили на беседу в районный СК.

В поступивших из медучреждения материалах было указано, что у подростка с его слов два папы, которые спят в одной кровати. Ребенок ведет себя неадекватно, жалуется на боль в животе. Представители больницы просили провести проверку и узнать, было ли насилие над мальчиком.

Ситуация разогревалась не без помощи уполномоченного по правам ребенка, полагает Ваганов. Анна Кузнецова предложила изъять сыновей. Определенные усилия, судя по всему, приложил и Леонид Рошаль. Перспектива лишиться детей оказалась вполне реальной. Адвокаты объяснили, что растление, которое заподозрили в СК, может не предполагать контакта с ребенком. После обысков и допросов семья решила покинуть страну.

Делом о халатности на сотрудников опеки занимаются на самом высоком уровне. Ваганов обсуждал его со следователем по особо важным делам СК России, который докладывал обстоятельства председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Отец мальчиков не стал уточнять, в какой стране они проживают, но подчеркнул, что безопасность семьи для него важнее всего.