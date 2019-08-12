Москвичка Дарья Сосновская, которая получила удар в живот от полицейского после митинга в Москве, обратилась в СК

Москвичка Дарья Сосновская, которая получила удар в живот от полицейского после митинга в Москве, обратилась в Следственный комитет. Она утверждает, что лишь сделала замечание при задержании человека с признаками инвалидности.

По данным проекта «База», полицейский, который ударил женщину, это Сергей Цыплаков и он служит в Пятом батальоне Второго оперативного полка ГУВД Москвы.

Официально эта информация пока не подтверждена.