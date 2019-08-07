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Эксклюзив Эха 14:09, 12 августа 2019

Московские муниципальные депутаты подали заявку на новую протестную акцию

Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на новую протестную акцию 17 августа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей, глава муниципального округа «Якиманка», президент Ассоциации независимых депутатов Андрей Морев.

Он уточнил, что мероприятие будет иметь формат шествия. «Заявленный маршрут — от Страстного до Садового. Шествие завершится на проспекте Сахарова», — рассказал А.Морев.

Он добавил, что организаторы постарались развести свое мероприятие по времени с акцией коммунистов — шествие заявлено на 14.00.

10 августа митинг «Вернем себе право на выборы-3» собрал по данным МВД, 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации «Белый счетчик» — порядка 50-60 тыс. человек.

Среди главных требований протестующих — допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на нессогласованных акциях 27 июля и 3 августа.



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