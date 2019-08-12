Илья Яшин призвал главу ЦИК отменить выборы в Мосгордуму и назначить новые на конец осени

Только так можно обеспечить легитимность процесса, сказал «Эху Москвы» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, который отбывает административный арест.

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что для переноса выборов нет оснований. Об этом она сказала Бизнес-ФМ.

Тем временем, Мосгорсуд рассматривает жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Ее подписи были забракованы, потому что проверяющие вбивали неверные данные. Кроме того, были проблемы с самой базой МВД – сказал «Эху Москвы» адвокат Галяминой Андрей Петров.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в столичный парламент 57 кандидатам. ЦИК не удовлетворил ни одну из жалоб. Избиратели, чьи подписи некие эксперты признали фальшивыми, неоднократно подтверждали, что поддерживают кандидатов. Были собраны повторные подписи, записаны видео. Люди приходили на заседание комиссии, но их не выслушали. Всё это и стало причиной волны протеста.