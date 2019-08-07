Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку

Администрация телеграмм-канала обратилось к руководству московского МВД с просьбой проверить эти данные. Об этом «Эху Москвы» рассказал сооснователь проекта BAZA Никита Могутин.

Корреспонденты «Базы» пытались связаться с Сергеем Цыплаковым в соцсетях, но он заблокировал журналистам доступ на свою страницу, добавил Никита Могутин.

Звезды шоу-бизнеса требуют найти полицейского, который ударил задержанную девушку в живот. Возмущение многих из них вызвал видеоролик, который был снят в субботу в центре Москвы. Певец Егор Крид написал в Инстаграме, что очень надеется, что этого сотрудника МВД найдут и накажут. Его поддержал популярный исполнитель Сергей Лазарев. В Инстаграме у них 14 миллионов подписчиков. Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская. После задержания она обратилась к врачам, — рассказала «Эху Москвы» ее адвокат Татьяна Молоканова.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил о награде в сто тысяч рублей тому, кто предоставит данные о личности полицейского.