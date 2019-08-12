В Сарове сегодня хоронят пять ученых-ядерщиков, которые погибли при испытании новой ракеты

Российский федеральный ядерный центр попросил представить их к госнаградам, — сообщил его директор Валентин Костюков.

Он отметил, что ученые до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.

Трагедия произошла при испытании малогабаритного ядерного реактора, _ сказал в эфире Нижегородского телевидения научный руководитель Российского федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев.

ЧП произошло в четверг. Сначала в Минобороны сообщили, что два сотрудника ведомства и пять Росатома погибли при испытании жидкостного реактивного двигателя. Потом Росатом уточнил, что это была ракета с радиоизотопными источниками питания.

Эксперты полагают, что на прошлой неделе проводились испытания одной из ракет, о которых впервые сообщил Владимир Путин в прошлом году. Это могла быть межконтинентальная ракета с ядерным двигателем, — допускает агентство Reuters. Испытания нового оружия становятся опасными для населения, — отмечает газета «Ведомости».

Один из создателей сериала «Чернобыль» сравнил взрыв под Архангельском с катастрофой на АЭС. «Несомненно, это не те масштабы, но та же задержка в признании правды», — написал в своём Твиттере сценарист и продюсер Крейг Мейзин. Он отметил, что 33 года прошло после трагедии Чернобыля, и некоторые уроки до сих пор не выучены.