В Киеве неизвестные пытались забросать Петра Порошенко яйцами, однако они попали в основном в журналистов, — передает «Интерфакс». Бывший президент успел сесть в машину. Его костюм не пострадал.

Петра Порошенко сегодня допросили в Государственном бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».



Сейчас расследуется одиннадцать уголовных дел, где фигурирует фамилия бывшего президента Украины.