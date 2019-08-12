Детский омбудсмен попросит отозвать иск против родителей, которые якобы пришли на акцию протеста с ребенком

Ранее ведомство обратилось в суд с требованием лишить семейную пару родительских прав.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова вступилась за семью Проказовых: ТАСС сообщает, что в аппарате омбудсмена пообещали подготовить экспертное заключение, если дело все же дойдет до суда. Кузнецова подчеркнула, что доверяет словам родителей, которые говорили о том, что не принимали участие в митинге и не подвергали опасности своего годовалого сына. Вместе с тем омбудсмен считает, что реакцию прокуратуры «можно понять», поскольку ведомство обязано реагировать на признаки опасности для ребенка.

По версии прокуратуры Москвы, семья Проказовых вышла на акцию протеста у мэрии 27 июля с годовалым сыном. Утверждается также, что родители во время митинга передали ребенка «третьему лицу». Отец мальчика Сергей Проказов объяснял, что просто попросил двоюродного брата жены понести ребенка, когда они возвращались с прогулки. При этом оцеплений и полиции поблизости не было.

Проказовы также проходят свидетелями по делу о массовых беспорядках, которые якобы произошли в ходе акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.