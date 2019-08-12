Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых

В пресс-службе Анны Кузнецовой сказали, что ее сотрудники сказали, что в ее аппарате готовы подготовить экспертное заключение для суда.

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых. В ведомстве заявили, что они якобы пришли на несогласованную акцию 27 июля с годовалым сыном и из-за их действий здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности.

Сами родители подчеркивают, что они не участвовали в протестах, а просто гуляли по центру Москвы с ребенком.