Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что для переноса выборов в Мосгордуму нет серьезных оснований.По ее словам, Комиссия еще не рассмотрела все материалы, и говорить на эту тему нет никакой возможности.

Председатель Центризбиркома в интервью радио Бизнес-ФМ так ответила на обращение незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина.

Политик из спецприемника, где отбывает административный арест, сказал «Эху Москвы», что перенос выборов был бы выходом из кризиса. По его мнению, подготовка голосования обернулась полицейским произволом.