Инвалид-колясочник был задержан в субботу в центре Москвы

Это сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. Она сказала ТАСС, что намерена разобраться, насколько обоснованными были действия сотрудников правоохранительных органов.

В субботу после согласованной акции на проспекте Сахаров, куда пришли, по данным «Белого счётчика», более шестидесяти тысяч человек, были задержаны в районе Китай-города свыше двухсот человек. На одном из видео полицейский бьёт задержанную девушку в живот. В соцсетях этим возмутились многие звёзды шоу-бизнеса, у которых миллионы подписчиков.