Илья Яшин призвал главу ЦИК отменить выборы в Мосгордуму и назначить новые на конец осени. Только так можно обеспечить легитимность процесса, сказал «Эху Москвы» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, который отбывает административный арест.

Мосгорсуд рассматривает жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой на недопуск к выборам в Мосгордуму. Она считает, что отказ был политически мотивированным. Политик сказала об этом по видео связи из спецприёмника, где отбывает административный арест.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в столичный парламент 57 кандидатам. ЦИК не удовлетворил ни одну из жалоб. Избиратели, чьи подписи некие эксперты признали фальшивыми, неоднократно подтверждали, что поддерживают кандидатов. Были собраны повторные подписи, записаны видео. Люди приходили на заседание комиссии, но их не выслушали. Всё это и стало причиной волны протеста.