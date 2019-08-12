Один из создателей сериала «Чернобыль» сравнил взрыв под Архангельском с катастрофой на АЭС

«Несомненно, это не те масштабы, но та же задержка в признании правды», — написал в своём Твиттере сценарист и продюсер Крейг Мейзин. Он отметил, что 33 года прошло после трагедии Чернобыля, и некоторые уроки до сих пор не выучены.

В Сарове под Нижним Новгородом сегодня хоронят пятерых погибших сотрудников Федерального ядерного центра. Его директор Валерий Костюков заявил, что эти люди были элитой Института и проводили испытания порой в самых невероятных и тяжёлых условиях. Его заместитель Александр Чернышов сказал, что во время взрыва на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано двукратное превышение радиационного фона, которое длилось около часа.

Взрыв произошёл в четверг при испытании ракеты на морской платформе. Как пояснили в Росатоме, у неё были радиоизотопные источники питания.