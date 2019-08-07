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Эксклюзив Эха 11:32, 12 августа 2019

Илья Яшин призвал главу ЦИКа Эллу Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, политик Илья Яшин обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой о переносе выборов в столичный парламент, назначенных на 8 сентября. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Происходящее в Москве сложно охарактеризовать иначе, чем политический кризис. Власть ведет ситуацию к вредной для города и страны эскалации. Если Памфилова использует свои полномочия для отмены выборов, которые очевидно воспринимаются москвичами как нечестные и несправедливые, и назначит новое голосование, это будет выходом из кризиса», — сказал И.Яшин.

Ранее Центризбирком окончательно отказал И.Яшину в регистрации на выборы: для участия ему не хватило 76 подписей. До этого ЦИКом были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак в подписях».



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