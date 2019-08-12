Пять сотрудников Росатома, которые погибли при испытаниях ракеты, представят к госнаградам

Это сообщает РБК со ссылкой на госкорпорацию. Директор Российского федерального ядерного центра в Сарове Валентин Костюков заявил в эфире местного телевидения, что испытатели являются национальными героями и что в городе будет установлен памятник работникам Росатома. С погибшими сегодня прощаются в Сарове. В городе объявлен двухдневный траур.

Из разъяснений учёных следует, что в акватории Белого моря на прошлой неделе взорвался малогабаритный ядерный реактор. В Росатоме до этого сообщили, что погибшие специалисты следили за испытаниями на морской платформе ракеты с радиоизотопными источниками питания. Агентство Reuters полагает, что это та самая ракета с ядерной установкой, о которой Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.