Священника из Ленинградской области отстранили из-за грубого крещения младенца

Игумену Фотию из Мариенбурской церкви в Гатчине нельзя будет проводить служения в течение одного года. К такому решению пришел глава местной епархии Митрофан. Он также извинился перед родителями за произошедшее и добавил, что этот инцидент вызвал осуждение в среде верующих.

Причиной для отстранения стало видео, где игумен несколько раз резко опускает в воду годовалого младенца. Там видно, что через какое-то время мать ребенка пыталась остановить таинство, но игумен ей не позволил.

Сам Фотий говорил журналистам, что не видит ничего плохого в своем поступке, и скандал произошел, просто потому что женщине на церемонии было скучно. Он подчеркнул, что таинство прошло бы легче, если ребенка привели бы раньше, когда он еще не был слишком большим для купели.

В РПЦ не все согласны с методами игумена. Проблемы возникли из-за того, что он руководствуется устаревшими нормами, — написал у себя в блоге диакон Андрей Кураев. Он добавил, что необходимость трижды с головой окунать человека в воду, — это суеверие, и в РПЦ с этим борются уже не первое десятилетие.

Ранее неоднократно были зафиксированы случаи гибели младенцев при крещении. Последний известный инцидент произошел в Молдове в 2010-ом году.