Московские муниципальные депутаты подали заявку на проведение новой акции протеста 17 августа

Они намерены организовать шествие по бульварам столицы.

Инициаторами нового шествия стали муниципальные депутаты Илья Азар, Елена Филина и Андрей Морев, которые участвовали в организации митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Филина рассказала «Коммерсанту», что сейчас они пытаются согласовать субботнее шествие по бульварам Москвы на 30 тысяч человек. По ее словам, протестующие должны выдвинуть властям ультиматум: они не признают итоги выборов в Мосгордуму 8 сентября, если никто из независимых кандидатов так и не будет к ним допущен. Пока заявку на шествие мэрия не согласовала.

Между тем, 17 августа, на которое предварительно назначена прогулка, в Москве пройдет и другая акция протеста. КПРФ проведет на проспекте Сахарова митинг под лозунгом «За честные и чистые выборы». Объединять усилия с независимыми кандидатами коммунисты отказались.

Митинг 10 августа стал крупнейшим за последние годы. По оценке волонтеров организации «Белый счетчик», акцию посетили до 60 тысяч человек.