Обвиняемый в массовых беспорядках после 27 июля Дмитрий Васильев вернулся домой

Об этом он сообщил утром в Фейсбуке. Ночью он был выписан из больницы. В субботу телережиссёра госпитализировали в реанимацию. Как сообщила «Эху Москвы» его адвокат Татьяна Прилипко, это было связано с тем, что следователь отобрал у её подзащитного необходимый ему инсулин. Васильев был задержан в пятницу. Его допрашивали ночью. Он стали тринадцатым фигурантом. А вскоре обвинение по тому же делу предъявили члену партии Яблоко Валерию Костенку.