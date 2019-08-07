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Эксклюзив Эха 11:00, 12 августа 2019

Обвиняемый в массовых беспорядках после 27 июля Дмитрий Васильев вернулся домой

Об этом он сообщил утром в Фейсбуке. Ночью он был выписан из больницы. В субботу телережиссёра госпитализировали в реанимацию. Как сообщила «Эху Москвы» его адвокат Татьяна Прилипко, это было связано с тем, что следователь отобрал у её подзащитного необходимый ему инсулин. Васильев был задержан в пятницу. Его допрашивали ночью. Он стали тринадцатым фигурантом. А вскоре обвинение по тому же делу предъявили члену партии Яблоко Валерию Костенку.



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