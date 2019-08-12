Члену «Яблока» Валерию Костенку предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках

Он стал четырнадцатым фигурантом дела, которое возбудило после акции протеста 27 июля. Адвокат Костенка Константин Кузьмин сказал «Интерфаксу», что его подзащитный «из любопытства и по неосторожности кинул пластиковую бутылку и попал в сотрудника полиции». Юрист добавил, что Костенок признаёт свою вину, однако в партии «Яблоко» заявили, что это не соответствует действительности. Там сказали, что невозможно принимать участие в том, чего не было. Басманный суд сегодня рассмотрит вопрос об аресте.