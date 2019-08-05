Илья Яшин призвал Эллу Памфилову перенести выборы в Мосгордуму на конец осени

Письмо главе ЦИК политик передал из спецприёмника, где отбывает второй подряд административный арест. В письме Яшин отмечает, что выборы обернулись полицейским произволом и настоящей спецоперацией.

Ранее ЦИК вслед за Мосгоризбиркомом отказал главе Совета депутатов Красносельского района Москвы в регистрации на выборы. В итоге не был допущен ни один независимый кандидат. Обращение Ильи Яшина можно прочитать на сайте «Эха Москвы».