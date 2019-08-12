Волейболисты сборной России завоевали путевку на Олимпийские Игры в Токио

В решающем матче наша команда переиграла соперников из Ирана.

К заключительному туру отборочного турнира в Санкт Петербурге оба фаворита подошли, имея в активе по две победы над сборными Мексики и Кубы. По регламенту, лишь победитель квартета получал путевку на Олимпиаду.

Не удивительно, что начало матча прошло в упорной борьбе. В одном из эпизодов страсти накалились до такой степени, что один из игроков сборной Ирана получил желтую карточку за споры с арбитром.

В российской сборной, не смотря на присутствие опытных Михайлова и Мусэрского, солировали молодые Клюка и Полетаев. Практически в каждом из трех сетов борьба шла очко в очко. Но в концовках российские волейболисты всякий раз оказывались чуть сильнее. В итоге 3-0 в пользу команды Томаса Семельвуо.

Напомним, что ранее олимпийскую путевку и завоевали и российские волейболистки.