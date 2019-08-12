Мосгорсуд рассмотрит жалобу муниципального депутата Галяминой, которой отказали в регистрации на столичных выборах

Мосгорсуд рассмотрит жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой, которой отказали в регистрации на столичных выборах. Сама политик в заседании участвовать будет по видеосвязи из спецприемника.

Галямина и ее штаб судятся с окружной избирательной комиссией. Эта структура проводила первичную проверку подписей избирателей. Бракованных оказалось больше, чем нужно — около 300.

В результате оспаривания рабочая группа ЦИК согласилась вернуть 60 автографов, ещё одну порцию собирались дополнительно проверить в конце прошлой недели. Однако комиссия решила этого не делать, сославшись на закон, который запрещает одновременное обжалование по линии избиркома и в суде. Элла Памфилова даже обвинила незарегистрированного кандидата в неуважении к избирателям. Юристы Галяминой попытаются доказать, что избирком ограничил избирательные права москвичей и ее лично.

Политик сможет участвовать в заседании только по видеосвязи из Можайска, где она отбывает почти месяц административного верста за участие и призывы к несогласованным властями акциям протеста

Защита надеется, что Мосгорсуд обяжет избирательную комиссию зарегистрировать кандидата.