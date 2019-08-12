В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома

На прошлой неделе при испытаниях ракеты взорвался малогабаритный ядерный реактор. Это произошло в акватории Белого моря, сообщил в эфире нижегородского телевидения директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков.

По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.

Инцидент произошёл в четверг. В Минобороны сначала сообщили, что двое военных и пять сотрудников Росатома погибли при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем в Росатоме уточнили что это была ракета с радиоизотопными источниками питания. Из разъяснений специалистов Федерального ядерного центра следует, что фактически это был малогабаритный ядерный реактор.

Власти Архангельской области уверяют, что радиационный фон в норме.