Организаторы митинга на проспекте Сахарова подали заявку на шествие по бульварам

Акция намечена на 17 августа численностью до 30 тысяч человек. Это сообщила газете «Коммерсантъ» муниципальный депутат Елена Филина. Ответа от мэрии пока не было.

На проспекте Сахарова 17 августа пройдёт согласованный митинг КПРФ под лозунгом «За честные и чистые выборы». Митинг 10 августа на проспекте Сахарова стал самым массовым за последние годы. По данным «Белого счётчика», на акцию пришли до 60 тысяч человек. В столичной полиции считают, что было 20 тысяч. После акции были задержаны в центре Москвы более 200 человек.