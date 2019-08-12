Пять сотрудников Росатома погибли на прошлой неделе из-за взрыва малогабаритного ядерного реактора

Он был частью двигателя объекта военного назначения. Об этом в эфире нижегородскогго телевидения рассказал научный руководитель Федерального ядерного центра в Сарове Вячеслав Соловьёв.

В Сарове сегодня простятся с учёными, которые погибли во время испытаний ракеты с ядерным двигателем. Будут похоронены пять специалистов Росатома. В госкорпорации на днях сообщили, что на прошлой неделе на морской платформе произошёл взрыв ракеты с радиоизотопными источниками питания. Агентство Reuters со ссылкой на американских экспертов пишет, что это могла быть межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.