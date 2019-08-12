Подозреваемого в так называемых массовых беспорядках 27 июля Дмитрий Васильев отпустили на свободу

При этом он остается фигурантом дела.

Дмитрий Васильев сейчас дома. У себя в Фейсбуке он написал, что еще не полностью выздоровел, но у него есть все необходимые препараты, чтобы справиться с диабетом. Фигурант дела 27 июля попал в реанимацию в минувшую субботу, тогда ему стало плохо во время следственных действий.

Сейчас подозреваемый полностью отрицает свою вину. Он подчеркивает, что в указанный день в центре Москвы была мирная уличная акция, а не массовые беспорядки. Васильев подчеркивает, что судить его нельзя, поскольку Конституция разрешает гражданам собираться мирно и без оружия.

Он также призвал не забывать, что по этому же делу остаются в неволе еще двенадцать человек и призвал требовать их освобождения.

Васильева отпустили, потому что у него начались серьезные проблемы со здоровьем еще до заседания суда по мере пресечения, а в этом случае нельзя назначить медицинское освидетельствование. Следователи продолжат работу, когда появится заключение врачей.