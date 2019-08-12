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09:00, 12 августа 2019

Звезды российского шоу-бизнеса осудили применение насилия к участнице протестной прогулки в Москве

Возмущение вызвала видеозапись, на которой сотрудник полиции бьет девушку кулаком в живот.

Негодование по поводу действий полицейского в своем Instagram выразил рэпер Егор Крид. «Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол» — написал исполнитель. Он также добавил, что уже подал запрос и ему пообещали найти превысившего полномочия сотрудника. Певец не уточнил, куда именно обратился. Кроме того, Крид призвал подписчиков сообщить ему, если они обладают какой-либо информацией об этом полицейском. В комментариях рэпера поддержали певец Сергей Лазарев, телеведущая Яна Рудковская и актриса Екатерина Варнава. Лазарев даже разместил пост в своем Instagram-аккаунте, назвав происходящее «позором».

Между тем, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил награду в 100 тысяч рублей за информацию о полицейском, который ударил девушку. Имя пострадавшей известно – ее зовут Дарья Сосновская. Ей потребовалась медицинская помощь.

По словам Чикова, девушку ударил боец 2-го оперативного полка главка МВД по Москве. Пострадавшая намерена обратиться в Следственный комитет.



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