ФНС оштрафовала предпринимателя почти на 130 миллионов рублей из-за кредита, о котором он сам сообщил

Как пишут «Ведомости», Алексей Ермаков взял кредит в одном из банков Армении на покупку доли в местной компании. Налоговая служба оштрафовала его на 75 процентов от суммы операции, поскольку она проходила без участия российского банка, что запрещено валютным законодательством. Бизнесмен утверждает, что российские банки ему в кредите отказали, а зачислить полученные средства на счёт в одном из банков России было невозможно.