Абсолютное большинство участников субботнего митинга на проспекте Сахарова – это москвичи

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, который проводился у рамок на входе для социологического исследования. Его результаты представили авторы из Высшей школы экономики и РАНХиГС. По их словам, 80 процентов опрошенных постоянно проживают в Москве, ещё 17 – в Московской области. На вопрос о готовности к участию в следующей акции со схожими требованиями ответили положительно 93 процента. Как отмечают учёные, участники митинга – это совсем не «понаехавшие и школьники». Большинство из них не ощущают себя «фриками», а наоборот считают, что многие думают так же, как они. Почти для половины опрошенных согласованность акций не является необходимым условием для участие в них.