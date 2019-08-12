Звёзды шоу-бизнеса осудили действия силовиков, которые в субботу били протестующих в центре Москвы

Многие опубликовали видео-ролик, на котором полицейский ударил в живот задержанную девушку, которой его коллеги выкрутили руки. Сотрудник МВД был в шлеме и маске. Правозащитники объявили награду в 100 тысяч рублей за информацию, которая позволит установить его фамилию. В частности, резко осудили этого полицейского Егор Крид, у которого в Инстаграме 11 миллионов подписчиков, и Сергей Лазарев – на него подписаны 4 миллиона человек. Их поддержали Сати Казанова и Яна Рудковская.