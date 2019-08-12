Предвыборная агитация кандидатов в Мосгордуму сегодня начинается на городских телеканалах и радиостанциях

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, бесплатное время будет предоставлено в равных долях всем зарегистрированным кандидатам, их 233. То есть, каждый получит три раза по одной минуте на каждом из четырёх СМИ. Это каналы «Москва-24, и"Москва-доверие», а также радио Москва-FM и Радио Москвы.

Мосгоризбирком, а вслед за ним ЦИК не допустили к выборам ни одного из десятков независимых кандидатов. Не помогло даже то, что избиратели, чьи подписи некие эксперты сочли фальшивыми, поставили подписи повторно, записали виде, а некоторые сами пришли на заседание комиссии.