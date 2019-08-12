Фигурант дела «27 июля» Дмитрий Васильев сообщил, что он дома

Режиссёр написал об этом сегодня утром в Фейсбуке. Ночью его выписали из больницы. Васильев был задержан в пятницу по обвинению в участии в массовых беспорядках. В Следственном комитете его допрашивали ночью. Адвокат Татьяна Прилипко сказала Эху, что у её подзащитного, который болен диабетом, следователь отобрал инсулин. В субботу Дмитрий Васильев был доставлен из изолятора временного содержания в реанимацию. Сегодня он отметил, что в Москве не было ничего из того, что является признаками массовых беспорядков.

Всего по этому делу проходят уже 14 человек.